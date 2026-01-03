Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 10:34

Аналитики предсказали решение ОПЕК+ 4 января

Аналитик Касаткин заявил, что не ждет изменений в политике ОПЕК+ 4 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восемь ведущих стран-участниц ОПЕК+ вряд ли примут новые решения на своей встрече 4 января, заявил ТАСС партнер консалтинговой компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его оценке, картель не станет пересматривать свою текущую политику, которая предусматривает приостановку планового наращивания добычи нефти в первом квартале 2026 года.

Чтобы 4 января они внезапно сняли паузу, нужен явный сигнал ужесточения баланса, например резкое падение запасов или ценовой всплеск из‑за реальных выпадений предложения. Пока базовый фон противоположный, — сказал эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и старший аналитик фирмы «Эйлер» Андрей Полищук. Он выразил уверенность в том, что картель не станет менять свою позицию.

До этого аналитик Игорь Юшков говорил, что в первом квартале 2026 года средняя стоимость одного барреля нефти, вероятно, будет колебаться в коридоре $60–65 (примерно 5084 рубля). По его словам, основной причиной такого прогноза является дисбаланс на рынке, где предложение нефти стабильно превышает текущий спрос.

