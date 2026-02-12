Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 19:32

Энергетик ответил, когда Россия увеличит объем добычи нефти

Энергетик Родионов: РФ увеличит добычу нефти во второй половине 2026 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россия может начать наращивать объем добычи нефти во второй половине 2026 года, заявил NEWS.ru эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он также отметил, что показатель в больше степени зависит от динамики квот ОПЕК+ («Организация стран — экспортеров нефти»), а не от геополитических факторов.

Я ожидаю геополитической стабилизации в середине года, и поэтому вторая половина года в целом для отрасли будет достаточно позитивной: там будет рост добычи, который будут фиксировать разными метриками, будь то речь об ОПЕК, Минэнерго США или Международном энергетическом агентстве. Скорее всего, все зарубежные агентства будут фиксировать рост добычи во второй половине 2026 года. Другое дело, что это не позволит компенсировать риски снижения нефтегазовых доходов бюджета просто из-за того, что у нас закончилась эпоха высоких нефтяных цен, — объяснил Родионов.

Энергетик отметил, что поддержать нефтегазовые доходы бюджета сможет лишь снижение санкционных дисконтов. Он также выразил мнение, что в целом во второй половине года дисконт нефти Brent будет снижаться, но многое будет зависеть от темпов геополитического урегулирования и выхода российской нефтяной отрасли из-под санкций.

Любые оценки, которые выходят за периметр данных Росстата, это всего лишь оценки. То есть это те данные, которые являются оценочными, но недостаточно полно отражают реальность. Геополитические факторы всегда в меньшей степени влияют на добычу, чем на нефтепереработку, поскольку в нефтепереработке всегда есть эффект ущерба топливной инфраструктуре, и он напрямую влияет на объем переработки нефти. В добыче нефти прямой динамики не прослеживается, потому что, даже если есть кратковременные перебои с экспортом, объем экспорта сильно не менялся последние четыре года, потому что санкционные риски отражались в цене экспортируемого сырья, а не в объемах, — резюмировал Родионов.

Ранее сообщалось, что Штаты могут снизить мировые цены на нефть до $50 (3,8 тыс.рублей) за баррель, установив контроль над венесуэльской нефтяной компанией PDVSA. Администрация президента США Дональда Трампа уже разрабатывает соответствующий план.

экономика
нефть
ОПЕК+
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
