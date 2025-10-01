Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 19:20

«Абсолютно контролируемая»: Новак о ситуации с бензином в регионах России

Новак заявил, что ситуация на топливном рынке остается контролируемой

Александр Новак Александр Новак Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ситуация с обеспечением бензином в российских регионах находится под контролем, баланс спроса и предложения в стране обеспечен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, которые приводит ТАСС, для увеличения предложения нефтепродуктов на внутреннем рынке введен запрет на экспорт дизеля для непроизводителей, а также продлено ограничение на экспорт бензина.

Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Министерство энергетики со всеми регионами в штабном режиме. <...> Наблюдается отдельная проблема обеспечения по отдельным регионам, и в ручном режиме, в принципе, мы с регионами решаем эти вопросы, — сообщил вице-премьер.

Ранее стало известно, что российские независимые АЗС оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками топлива и нехватки бензина. В Российском топливном союзе указывают на две ключевые проблемы: сокращение биржевых продаж, а также срывы сроков поставок.

До этого власти Крыма договорились с операторами АЗС о заморозке цен на топливо сроком на месяц. Также на полуострове начинают действовать ограничения на объем продажи топлива в одни руки.

Александр Новак
топливо
бензин
дефицит
