В Крыму заморозили цены на топливо и ввели ограничения на заправку

Власти Республики Крым достигли соглашения с операторами автозаправочных станций о фиксации стоимости горючего на месячный срок, сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Данная мера призвана стабилизировать ситуацию на рынке ГСМ, где в последнее время наблюдался дефицит.

В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней, — написал Аксенов.

Согласно договоренностям, максимальная цена на дизельное топливо установлена на уровне 75 рублей за литр. Бензин марки АИ-92 не будет дороже 70 рублей, АИ-95 — 76 рублей, а премиальная версия АИ-95 — 80 рублей за литр.

Параллельно с заморозкой цен на АЗС полуострова начинают действовать ограничения на объем единоразовой продажи топлива. Теперь один человек может заправить не более 30 литров горючего за один визит на заправочную станцию. Аксенов обратился к жителям Крыма с просьбой сохранять спокойствие и воздержаться от покупки бензина впрок. Он призвал граждан осуществлять заправку своих транспортных средств в обычном, плановом режиме.

Ранее в Минэнерго сообщали, что ведомство планирует удержать рост цен на бензин в предстоящем, 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. Там добавили, что фактическая стоимость топлива на АЗС может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.