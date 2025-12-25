Никитин назвал чудом обслуживание иностранных самолетов

Обслуживание иностранных самолетов в России — инженерное чудо, заявил телеканалу «Россия 24» глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Он отметил, что отечественные авиакомпании работают с этими воздушными судами должным образом.

Наши авиакомпании совершили такое инженерное чудо. <…> И сегодня все иностранные суда обслуживаются должным образом нашими авиакомпаниями, — сказал Никитин.

Ранее представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что предварительный анализ директивы Airbus, обязывающей немедленно обновить программное обеспечение самолетов, показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. По его словам, ведомство вместе с Минтрансом РФ держит ситуацию на контроле.

До этого глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты находятся в полной технической готовности к возобновлению работы. При этом он отметил, что решение об открытии принимают профильные ведомства, учитывающие ситуацию в зоне ответственности и требования по безопасности полетов.