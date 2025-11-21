В Росавиации рассказали, когда заработают закрытые российские аэропорты

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты находятся в полной технической готовности к возобновлению работы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Однако, по его словам, решение об открытии принимают профильные ведомства, учитывающие ситуацию в зоне ответственности и требования по безопасности полетов, передает ТАСС.

У нас все аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством [Минобороны], которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта, — уточнил Ядров.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что испытания пассажирских беспилотных летательных аппаратов в России начнутся в ближайшие один-два года. На первом этапе тестирование будет проводиться без людей на борту.

До этого в аэропорту Пулково восстановили работу иностранной аэродромной техники, простаивавшей почти два года, после адаптации ее программного обеспечения. При этом IT-инфраструктуру аэропорта перевели на российские аналоги, включая разработанную в стране машину для обработки самолетов от обледенения.