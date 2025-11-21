Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 11:29

В Росавиации рассказали, когда заработают закрытые российские аэропорты

Росавиация заявила о полной готовности временно закрытых аэропортов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Все временно закрытые с 2022 года российские аэропорты находятся в полной технической готовности к возобновлению работы, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Однако, по его словам, решение об открытии принимают профильные ведомства, учитывающие ситуацию в зоне ответственности и требования по безопасности полетов, передает ТАСС.

У нас все аэропорты готовы к открытию. Мы всегда находимся в диалоге с главным ведомством [Минобороны], которое принимает решение об открытии с учетом всех факторов, так как единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов. Только после принятия положительного решения Росавиация начинает формальный процесс по открытию аэропорта, — уточнил Ядров.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что испытания пассажирских беспилотных летательных аппаратов в России начнутся в ближайшие один-два года. На первом этапе тестирование будет проводиться без людей на борту.

До этого в аэропорту Пулково восстановили работу иностранной аэродромной техники, простаивавшей почти два года, после адаптации ее программного обеспечения. При этом IT-инфраструктуру аэропорта перевели на российские аналоги, включая разработанную в стране машину для обработки самолетов от обледенения.

аэропорты
Росавиация
Минобороны РФ
открытия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малышева пристыдила перенесших рак гостей программы «Жить здорово!»
В ХМАО глава управления соцзащиты оказалась в СИЗО
Тела нянь до сих пор не нашли: избежит ли подозреваемый наказания?
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 ноября: где сбои в России
Двух бывших полицейских осудили за дерзкое похищение криптоинвестора
Российских школьников срочно эвакуировали после сообщения о бомбе
Обвиняемого в подготовке покушения на Соловьева признали невменяемым
Наступление ВС РФ на Харьков 21 ноября: бои в трубах, планы после Купянска
Водитель эвакуатора сбил подростка и скрылся с места аварии в Ленобласти
Живой пациент едва не стал жертвой трансплантологов
Заказчикам недостроенных домов в Новосибирске разрешили провести митинг
Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен к ВС России
Медведчук оценил, может ли украинская оппозиция создать новое правительство
В Германии раскрыли план Европы по урегулированию конфликта на Украине
Диетолог перечислила продукты, укрепляющие здоровье зубов
Зумер в Краснодаре плюнул в полицейского ради ролика
И. о. вице-премьера Башкирии выслушал приговор за чашкой кофе
На VII муниципальном форуме БРИКС прошел бизнес-завтрак от NEWS.ru
Названа дата выхода на экраны финального сезона «Дома Дракона»
Интерес россиян к квартирам в новостройках резко подскочил
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.