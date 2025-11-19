Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России

В России планируют начать испытания пассажирских беспилотных летательных аппаратов в ближайшие один–два года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. На первом этапе испытания будут проходить без пассажиров внутри аппарата, сообщает РИА Новости.

Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать — пока без людей, конечно, — сказал министр.

Ранее в Минтрансе России заявили, что массовое появление летающих такси в российских городах будет постепенным. Скорость распространения зависит от испытаний, нормативной базы и готовности регионов финансировать инфраструктуру. Ведомство пояснило, что успешный опыт Самарской области может стать образцом для других регионов. Однако широкое внедрение — это поэтапный процесс.

До этого сообщалось, что Росавиация ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси. Переговоры проходят на ранней стадии, но проект активно обсуждался на полях Восточного экономического форума. Ведомство делает все, чтобы формировалась нормативно-правовая база для сертификации таких машин. Чтобы производители не встречали дополнительных барьеров при создании техники.