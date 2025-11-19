Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 12:25

Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России

В России начнут испытания пассажирских дронов в ближайшие годы

Андрей Никитин Андрей Никитин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России планируют начать испытания пассажирских беспилотных летательных аппаратов в ближайшие один–два года, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин. На первом этапе испытания будут проходить без пассажиров внутри аппарата, сообщает РИА Новости.

Пока мы не уверены в том, что это безопасно, но я думаю, что в ближайшие год-два начнем такие технологии испытывать — пока без людей, конечно, — сказал министр.

Ранее в Минтрансе России заявили, что массовое появление летающих такси в российских городах будет постепенным. Скорость распространения зависит от испытаний, нормативной базы и готовности регионов финансировать инфраструктуру. Ведомство пояснило, что успешный опыт Самарской области может стать образцом для других регионов. Однако широкое внедрение — это поэтапный процесс.

До этого сообщалось, что Росавиация ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси. Переговоры проходят на ранней стадии, но проект активно обсуждался на полях Восточного экономического форума. Ведомство делает все, чтобы формировалась нормативно-правовая база для сертификации таких машин. Чтобы производители не встречали дополнительных барьеров при создании техники.

дроны
беспилотники
БПЛА
Минтранс
Андрей Никитин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Покровск 19 ноября: что там сейчас, бои в Мирнограде
В МАГАТЭ назвали главный риск для мировой ядерной безопасности
Россиянам дали советы, как защититься от простуды с приходом холодов
Наступление ВС РФ на Харьков 19 ноября: куча трупов спецназовцев, Купянск
Бородина отреагировала на предсказание Собчак о ее разводе
Путина поблагодарили за участие в строительстве АЭС «Эд-Дабаа»
Степашин анонсировал появление уникальных храмов в зоне СВО
«Дочка» российской компании прекращает работу в Финляндии
Австрийский лыжник раскрыл мнение коллег о возвращении россиян на турниры
«Ее искоренят»: Валуев об исторической памяти на Западе
Депутаты разрешили шуметь по утрам в православных храмах
«Большой праздник»: Булыкин раскрыл, чего ждать от Кюрасао на ЧМ по футболу
Слуцкий сообщил хорошую новость для военных священников
В ФСБ подсчитали ущерб от мошенничества на оборонном заводе ГПЗ-10
Политолог предположил, кто окажется следующим под ударом НАБУ
ВСУ атаковали подстанцию в одном из городов Курской области
Фуркад заявил о готовности быть проводником между МОК, IBU и СБР
Степашин заявил, что даже Зеленский не сомневается в победе России
Маск будет получать в год всю совокупную зарплату американских учителей
Ракеты США над Воронежем, С-400, поп-вербовщик: ВСУ атакуют РФ 19 ноября
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.