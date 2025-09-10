Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 сентября 2025 в 12:00

Росавиация ведет предварительные консультации по созданию аэротакси

Концепт аэротакси Концепт аэротакси Фото: Eve Air Mobility/Keystone Press Agency/Global Look Press

Росавиация уже ведет предварительные консультации с производителями авиационной техники по созданию аэротакси, сообщил в беседе с «НЬЮМ ТАСС» глава ведомства Дмитрий Ядров. По его словам, переговоры проходят на ранней стадии, но проект активно обсуждается на полях Восточного экономического форума.

У нас уже есть предварительные консультации по созданию аэротакси различными производителями авиационной техники, — сказал Ядров.

Он назвал аэротакси обозримым будущим. Ведомство делает все, чтобы формировалась нормативно-правовая база для сертификации таких машин. Чтобы производители не встречали дополнительных барьеров при создании техники. Ядров отметил, что все упирается в безопасность, идентификацию, линию контроля управления и необходимые требования.

Ранее стало известно, что специалисты обнаружили конструктивные недостатки в фюзеляже ряда российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95). Эти дефекты касаются 14 воздушных судов. В связи со сложившейся ситуацией Росавиация выпустила директиву, предписывающую срочный осмотр и при необходимости ремонт указанных самолетов. Отклонения выявили в процессе эксплуатации лайнеров. Обслуживание требуется самолетам 2016 года выпуска, имеющим сервисные номера от 95104 до 95117.

