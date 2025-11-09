Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 17:17

Названа цена полета на воздушном такси

Полет в 10 минут на воздушном такси в Шанхае составит 670 рублей

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Полет на аэротакси по Шанхаю длительностью 10 минут будет стоить 59 юаней (670 рублей), следует из сообщения Shanghai Daily в соцсети Х. Транспортное средство, разработанное компанией Vertaxi, представляет собой электрический аппарат вертикального взлета и посадки.

По расчетам разработчиков, за 10 минут можно преодолеть половину города, например от узла Хунцяо до района Луцзяцзуй. На автомобиле тот же путь занимает около 40 минут.

Цена полета на короткие расстояния начнется от 50 юаней (567 рублей), а междугородние маршруты будут стоить от 100 юаней (1135 рублей). Пятиместный салон аэротакси способен вместить до пяти чемоданов.

Китай активно развивает «низковысотную экономику» — отрасль беспилотников и аэротакси. Предполагается, что к 2035 году ее объем достигнет $490 млрд.

Ранее в Новосибирске презентовали первое беспилотное аэротакси российского производства — Hi-Fly S700. Летательный аппарат управляется автопилотом по вписанному в планшет маршруту. Предполагается, что транспорт предназначен для двух целей: перевозки грузов в труднодоступные места и в качестве такси для перевозки пассажиров.
