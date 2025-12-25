Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:20

Москвичка стала жертвой недобросовестного таксиста, который вымогал деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Москве таксист применил угрозы для вымогательства денежных средств у пассажирки. Как стало известно NEWS.ru, девушка заказала автомобиль через приложение «Яндекс Go», оплатив свою поездку заблаговременно, однако водителя не устроила стоимость услуги.

Жительница столицы вызвала такси до аэропорта Шереметьево, заплатив в приложении за поездку свыше двух тысяч рублей. Однако водитель Александр П. назвал сумму маленькой и начал требовать с пассажирки дополнительные средства в качестве чаевых. Мужчина жаловался, что девушка вызвала эконом, хотя его машина комфорт-класса, а также на скромные заработки.

Всю дорогу таксист запугивал молодую пассажирку, что высадит ее «где-нибудь на заправке», если средства он так и не получит. Угрозы сработали, и девушка передала водителю деньги.

Поездка закончилась истерикой девушки из-за сильного испуга. Она рассказала, что, помимо всего прочего, водитель во время движения постоянно смотрел в телефон. После завершения поездки москвичка обратилась в поддержку «Яндекс Go», где ее выслушали и в качестве извинения прислали промокод.

Ранее во Владивостоке 18-летний таксист напал на пассажира, нанеся ему серьезные травмы. Инцидент случился во время поездки, в ходе которой между ними возник конфликт.

