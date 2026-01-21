Франция пояснила, зачем направила военных в Гренландию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о направлении контингента французских военнослужащих в Гренландию для участия в совместных учениях с Данией. В своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе он пояснил, что эта мера является актом поддержки союзника и демонстрации приверженности принципам суверенитета и Устава ООН.

Макрон подчеркнул, что действия Франции и Европы не несут угрозы, а лишь направлены на укрепление партнерства. Дания ранее объявила об активизации тренировочной деятельности в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО. По данным телеканала BFMTV, на остров уже прибыли около 15 французских военных.

Франция и Европа привержены национальному суверенитету и независимости, Организации Объединенных Наций и ее уставу… Именно из-за этих принципов мы решили присоединиться к совместным учениям в Гренландии, не угрожая никому, а просто поддерживая союзника и другую европейскую страну – Данию, — указал Макрон.

Этот шаг является прямым ответом на неоднократные заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна стать частью Соединённых Штатов. Датские власти уже предостерегли Вашингтон от любых попыток захвата острова.

Ранее американский лидер сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».