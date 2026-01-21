В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии SHOT: в Таиланде пропала модель OnlyFans из Белоруссии Лера

23-летняя модель с платформы OnlyFans Лера из Белоруссии пропала в Таиланде, пишет Telegram-канал SHOT. Ее близкие не получают от девушки вестей уже неделю и высказывают худшие опасения.

Исчезновение Леры вызывает серьезные опасения, учитывая участившиеся случаи похищений иностранцев в регионе. Их захватывают с целью принудительного труда или мошенничества в приграничных зонах Мьянмы, контролируемых вооруженными преступными группировками.

Ранее в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

До этого в Екатеринбурге в съемной квартире нашли тело женщины, пропавшей три недели назад. Она приехала в город из Серова на два дня для процедуры перманентного макияжа, однако домой так и не вернулась. У погибшей остался 19-летний сын. Обстоятельства инцидента выясняются.