Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 00:27

В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии

SHOT: в Таиланде пропала модель OnlyFans из Белоруссии Лера

Полиция Таиланда Полиция Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

23-летняя модель с платформы OnlyFans Лера из Белоруссии пропала в Таиланде, пишет Telegram-канал SHOT. Ее близкие не получают от девушки вестей уже неделю и высказывают худшие опасения.

Исчезновение Леры вызывает серьезные опасения, учитывая участившиеся случаи похищений иностранцев в регионе. Их захватывают с целью принудительного труда или мошенничества в приграничных зонах Мьянмы, контролируемых вооруженными преступными группировками.

Ранее в Италии обнаружили тело 41-летней Федерики Торкуоло, пропавшей 10 дней назад. Ее захоронили рядом с рабочим местом мужа, который стал главным подозреваемым. По версии следствия, мужчина убил жену в их доме, после чего перевез и спрятал тело. При обыске на его одежде, рабочем месте и в доме нашли пятна крови.

До этого в Екатеринбурге в съемной квартире нашли тело женщины, пропавшей три недели назад. Она приехала в город из Серова на два дня для процедуры перманентного макияжа, однако домой так и не вернулась. У погибшей остался 19-летний сын. Обстоятельства инцидента выясняются.

Белоруссия
Таиланд
модели
похищения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о страхе Европы перед переговорным «бумерангом» от России
США захватили очередной танкер в Карибском море
Вытащил из машины и начал бить: бандиты чуть не убили двух братьев в Москве
Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться
В РФПИ охарактеризовали двусторонние переговоры с США
Франция пояснила, зачем направила военных в Гренландию
«Стабильности нет»: Трамп отказался от участия в саммите G7 в Париже
В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии
США не будут долго держать военных в одной из ближневосточных стран
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года
«Безысходность и злость»: разведку США удручает СВО на Украине
Российские силы за три часа лишили крыльев 53 украинских дрона
Приметы 21 января — Емельян Перезимник: небылицы и посиделки
Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ
Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно
Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе
Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае
В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания
«Теперь я ее люблю»: Трамп заявил о своей работе с Венесуэлой
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.