«Фестиваль абсурдистики»: в МИД РФ осудили проходящие в Давосе переговоры Захарова назвала форум в Давосе мировым театральным фестивалем абсурдистики

Выступления западных лидеров на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе стали похожи на «номера» в рамках международного фестиваля абсурда, заявила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Она указала на непоследовательность и двойные стандарты в подходах участников.

Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики, — дала оценку дипломат.

Захарова с иронией прокомментировала одно из прозвучавших предложений — идею президента Финляндии Александера Стубба решить вопрос Гренландии в сауне с американским лидером Дональдом Трампом. По ее мнению, подобные заявления демонстрируют своеобразную трактовку демократических ценностей и прав человека западными политиками.

Москва считает дискуссии в Давосе оторванными от реальности и наполненными противоречиями. По плану на форуме должны обсуждаться глобальные экономические и политические вопросы. Давосский форум традиционно собирает ведущих политиков и бизнес-лидеров.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон использовал английский язык для выступления на форуме в Давосе. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо обратил внимание, что это было «совершенно невыносимо». Он назвал этот поступок неприемлемым и позорным, отметив отсутствие в речи упоминаний о Франции.