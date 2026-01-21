Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 00:15

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года

Инженерный полк разминирования ВС РФ Инженерный полк разминирования ВС РФ Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

21 января — дата, насыщенная смыслами, событиями и поводами для размышлений. В этот день переплетаются государственные, профессиональные, международные и церковные даты, а также важные исторические события сегодня, повлиявшие на ход мировой истории. Разберемся, какой сегодня день, что отмечают сегодня в России что отмечают сегодня в мире, а также вспомним известных людей, связанных с этой датой.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

21 января объединяет сразу несколько значимых и символичных дат. Это день, когда рядом сосуществуют строгая военная профессия, научный путь, забота о здоровье и простое человеческое тепло.

В России сегодня отмечается День инженерных войск — профессиональный праздник военных инженеров, чья работа часто остается незаметной, но без нее невозможны ни оборона, ни наступление. Именно они строят переправы, разминируют территории и обеспечивают безопасность войск.

Во всем мире известен Международный день объятий, посвященный простому, но важному проявлению поддержки и доверия между людьми. Это напоминание о том, как важны человеческие связи даже в самые обычные дни.

Также праздники 21 января включают День аспиранта, который символизирует путь в науку, годы исследований и поиск истины, и День алкогольной независимости, напоминающий о ценности осознанного выбора и трезвого образа жизни. Все это помогает понять, какой сегодня праздник и насколько этот день многогранен.

Студенты и преподаватель в лекционной аудитории Студенты и преподаватель в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 21 января радует и нестандартными поводами для настроения. Необычные праздники в мире часто добавляют дню легкости и улыбки.

Сегодня отмечается День музейного селфи, вдохновляющий людей посещать музеи и делиться впечатлениями от искусства. Есть и День признательности белкам — милая дата, напоминающая про заботу о природе и ее обитателях.

Любители перекусов отмечают День злакового батончика, а поклонники домашней выпечки — День бананового хлеба, который ассоциируется с уютом, теплом и ароматом кухни. Такие даты показывают, что то, что отмечают сегодня в мире, — это не только серьезные события, но и маленькие радости.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 21 января отмечаются значимые религиозные праздники, наполненные духовным смыслом. Церковные праздники сегодня связаны с почитанием нескольких святых, каждый из которых оставил заметный след в истории христианства.

В этот день вспоминают святителя Емилиана, преподобного Георгия Хозевита, преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских, а также преподобную Домнику Константинопольскую. Особое место занимает память священномученика Исидора Юрьевского и 72 мучеников, пострадавших за веру. Эти события напоминают о стойкости духа и верности убеждениям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 21 января в разные годы?

История этого дня богата судьбоносными моментами. В 1698 году Петр I прибыл в Лондон в рамках Великого посольства. А в 1701 году в этот день в Москве по его указу открылась Школа пушкарского приказа, ставшая шагом к развитию военного образования.

В 1775 году на Болотной площади в Москве был казнен Емельян Пугачев. В 1793 году в Париже казнили Людовика XVI — одно из ключевых событий Великой французской революции.

В разные годы в этот день советские войска освободили Ставрополь от фашистских захватчиков (1943), был создан Главный ботанический сад в Москве (1945), в США был совершен спуск на воду атомной подлодки «Наутилус» (1954), а в 2001 году Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером. Все это — важные исторические события сегодня.

Кто родился и кто умер 21 января?

Этот день связан с именами людей, повлиявших на культуру, искусство и мышление целых эпох.

Среди родившихся — Кристиан Диор, создатель модного дома Christian Dior и автор революционного стиля New Look, изменившего послевоенную моду. Также 21 января родился Бенни Хилл, подаривший миру легендарное «Шоу Бенни Хилла», и Дмитрий Харатьян, прославившийся ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Зеленый фургон».

Среди ушедших — революционер и бывший Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин, британский писатель Джордж Оруэлл, автор романов «1984» и «Скотный двор», а также актриса Софья Пилявская, яркая звезда МХАТа и педагог Школы-студии МХАТ.

какой праздник
праздники сегодня
даты
календарь
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о страхе Европы перед переговорным «бумерангом» от России
США захватили очередной танкер в Карибском море
Вытащил из машины и начал бить: бандиты чуть не убили двух братьев в Москве
Стало известно, почему в ближайшее время фитнес-клубы могут закрыться
В РФПИ охарактеризовали двусторонние переговоры с США
Франция пояснила, зачем направила военных в Гренландию
«Стабильности нет»: Трамп отказался от участия в саммите G7 в Париже
В Азии пропала модель OnlyFans из Белоруссии
США не будут долго держать военных в одной из ближневосточных стран
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года
«Безысходность и злость»: разведку США удручает СВО на Украине
Российские силы за три часа лишили крыльев 53 украинских дрона
Приметы 21 января — Емельян Перезимник: небылицы и посиделки
Поругались из-за женщины: почему сын Бекхэма открестился от звездного отца
Белгородский политик погиб в результате атаки ВСУ
Атака ВСУ на Новую Адыгею: пострадавшие, попадание в дом, что известно
Дрон ВСУ врезался в жилой дом в южном российском регионе
Джигана и Самойлову заметили вместе на отдыхе в Дубае
В Киеве из-за отсутствия света закрываются рестораны известной сети питания
«Теперь я ее люблю»: Трамп заявил о своей работе с Венесуэлой
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.