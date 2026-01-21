Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 21 января 2026 года

21 января — дата, насыщенная смыслами, событиями и поводами для размышлений. В этот день переплетаются государственные, профессиональные, международные и церковные даты, а также важные исторические события сегодня, повлиявшие на ход мировой истории. Разберемся, какой сегодня день, что отмечают сегодня в России что отмечают сегодня в мире, а также вспомним известных людей, связанных с этой датой.

Какие праздники отмечают сегодня в России и мире?

21 января объединяет сразу несколько значимых и символичных дат. Это день, когда рядом сосуществуют строгая военная профессия, научный путь, забота о здоровье и простое человеческое тепло.

В России сегодня отмечается День инженерных войск — профессиональный праздник военных инженеров, чья работа часто остается незаметной, но без нее невозможны ни оборона, ни наступление. Именно они строят переправы, разминируют территории и обеспечивают безопасность войск.

Во всем мире известен Международный день объятий, посвященный простому, но важному проявлению поддержки и доверия между людьми. Это напоминание о том, как важны человеческие связи даже в самые обычные дни.

Также праздники 21 января включают День аспиранта, который символизирует путь в науку, годы исследований и поиск истины, и День алкогольной независимости, напоминающий о ценности осознанного выбора и трезвого образа жизни. Все это помогает понять, какой сегодня праздник и насколько этот день многогранен.

Студенты и преподаватель в лекционной аудитории Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Необычные праздники и памятные события

Помимо официальных дат, 21 января радует и нестандартными поводами для настроения. Необычные праздники в мире часто добавляют дню легкости и улыбки.

Сегодня отмечается День музейного селфи, вдохновляющий людей посещать музеи и делиться впечатлениями от искусства. Есть и День признательности белкам — милая дата, напоминающая про заботу о природе и ее обитателях.

Любители перекусов отмечают День злакового батончика, а поклонники домашней выпечки — День бананового хлеба, который ассоциируется с уютом, теплом и ароматом кухни. Такие даты показывают, что то, что отмечают сегодня в мире, — это не только серьезные события, но и маленькие радости.

Церковные и религиозные праздники сегодня

Для верующих 21 января отмечаются значимые религиозные праздники, наполненные духовным смыслом. Церковные праздники сегодня связаны с почитанием нескольких святых, каждый из которых оставил заметный след в истории христианства.

В этот день вспоминают святителя Емилиана, преподобного Георгия Хозевита, преподобных Григория Чудотворца и Григория затворника Печерских, а также преподобную Домнику Константинопольскую. Особое место занимает память священномученика Исидора Юрьевского и 72 мучеников, пострадавших за веру. Эти события напоминают о стойкости духа и верности убеждениям.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятные даты и события: что произошло 21 января в разные годы?

История этого дня богата судьбоносными моментами. В 1698 году Петр I прибыл в Лондон в рамках Великого посольства. А в 1701 году в этот день в Москве по его указу открылась Школа пушкарского приказа, ставшая шагом к развитию военного образования.

В 1775 году на Болотной площади в Москве был казнен Емельян Пугачев. В 1793 году в Париже казнили Людовика XVI — одно из ключевых событий Великой французской революции.

В разные годы в этот день советские войска освободили Ставрополь от фашистских захватчиков (1943), был создан Главный ботанический сад в Москве (1945), в США был совершен спуск на воду атомной подлодки «Наутилус» (1954), а в 2001 году Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером. Все это — важные исторические события сегодня.

Кто родился и кто умер 21 января?

Этот день связан с именами людей, повлиявших на культуру, искусство и мышление целых эпох.

Среди родившихся — Кристиан Диор, создатель модного дома Christian Dior и автор революционного стиля New Look, изменившего послевоенную моду. Также 21 января родился Бенни Хилл, подаривший миру легендарное «Шоу Бенни Хилла», и Дмитрий Харатьян, прославившийся ролями в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Зеленый фургон».

Среди ушедших — революционер и бывший Председатель Совета народных комиссаров СССР Владимир Ленин, британский писатель Джордж Оруэлл, автор романов «1984» и «Скотный двор», а также актриса Софья Пилявская, яркая звезда МХАТа и педагог Школы-студии МХАТ.