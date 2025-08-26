В конструкции российских самолетов нашли дефекты В конструкции фюзеляжа нескольких самолетов SSJ-100 нашли недостатки

Специалисты обнаружили конструктивные недостатки в фюзеляже ряда российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95), пишут «Известия». Эти дефекты касаются 14 воздушных судов, как следует из письма ПАО «Яковлев» (ранее — «Иркут») в адрес Росавиации.

В связи со сложившейся ситуацией Росавиация выпустила директиву, предписывающую срочный осмотр и при необходимости ремонт указанных самолетов. Отклонения выявили в процессе эксплуатации лайнеров.

Обслуживание требуется самолетам 2016 года выпуска, имеющим сервисные номера от 95104 до 95117. По информации портала russianplanes.net, авиакомпании «Россия» и «Азимут» эксплуатируют по одному такому самолету, а «Ямал» — пять машин. Остальные воздушные суда из этого списка активно не используют.

Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) разъяснили, что данная директива имеет превентивный характер. Ее цель заключается в обеспечении и поддержании высокого уровня летной годности действующих самолетов.

Ранее Минтранс назвал дату получения сертификата на импортозамещенный самолет SSJ New. Документ будет получен в декабре 2025 года.