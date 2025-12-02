Москвич получил 3,7 млн рублей за Chery спустя два месяца после покупки

Москвич получил 3,7 млн рублей за Chery спустя два месяца после покупки Москвич получил 3,7 млн рублей за неисправный кроссовер Chery Tiggo

Москвич вернул деньги за неисправный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro и получил от дилера сумму, превышающую стоимость автомобиля, — 3,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Он приобрел подержанную машину с пробегом 13 тыс. километров, но уже через два месяца столкнулся с серьезной утечкой масла.

Покупатель четырежды обращался в сервис, где проблему устраняли, однако неисправность возвращалась. После подключения юристов дилер организовал экспертизу, которая выявила заводской брак: при отливке детали разошелся шов, поэтому ремонт не давал результата. Автоцентр согласился вернуть полную стоимость покупки — 2,9 млн рублей.

Юристы потребовали компенсировать ущерб по текущей рыночной цене, учитывая подорожание модели. Сумма выросла до 3,7 млн рублей. Дилерский центр не сразу согласился с требованиями, однако после получения копии иска фактически сразу перечислил клиенту всю сумму.

Ранее стало известно, что дочь покойного музыканта Александра Градского Мария взыскала многомиллионную компенсацию с московской управляющей компании «Жилищник». Речь идет об ущербе из-за затопления квартиры.