Москвич получил 3,7 млн рублей за Chery спустя два месяца после покупки

Москвич вернул деньги за неисправный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro и получил от дилера сумму, превышающую стоимость автомобиля, — 3,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Он приобрел подержанную машину с пробегом 13 тыс. километров, но уже через два месяца столкнулся с серьезной утечкой масла.
Покупатель четырежды обращался в сервис, где проблему устраняли, однако неисправность возвращалась. После подключения юристов дилер организовал экспертизу, которая выявила заводской брак: при отливке детали разошелся шов, поэтому ремонт не давал результата. Автоцентр согласился вернуть полную стоимость покупки — 2,9 млн рублей.
Юристы потребовали компенсировать ущерб по текущей рыночной цене, учитывая подорожание модели. Сумма выросла до 3,7 млн рублей. Дилерский центр не сразу согласился с требованиями, однако после получения копии иска фактически сразу перечислил клиенту всю сумму.
