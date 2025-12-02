Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:49

Москвич получил 3,7 млн рублей за Chery спустя два месяца после покупки

Москвич получил 3,7 млн рублей за неисправный кроссовер Chery Tiggo

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москвич вернул деньги за неисправный кроссовер Chery Tiggo 8 Pro и получил от дилера сумму, превышающую стоимость автомобиля, — 3,7 млн рублей, сообщил Telegram-канал Baza. Он приобрел подержанную машину с пробегом 13 тыс. километров, но уже через два месяца столкнулся с серьезной утечкой масла.

Покупатель четырежды обращался в сервис, где проблему устраняли, однако неисправность возвращалась. После подключения юристов дилер организовал экспертизу, которая выявила заводской брак: при отливке детали разошелся шов, поэтому ремонт не давал результата. Автоцентр согласился вернуть полную стоимость покупки — 2,9 млн рублей.

Юристы потребовали компенсировать ущерб по текущей рыночной цене, учитывая подорожание модели. Сумма выросла до 3,7 млн рублей. Дилерский центр не сразу согласился с требованиями, однако после получения копии иска фактически сразу перечислил клиенту всю сумму.

Ранее стало известно, что дочь покойного музыканта Александра Градского Мария взыскала многомиллионную компенсацию с московской управляющей компании «Жилищник». Речь идет об ущербе из-за затопления квартиры.

машины
Москва
компенсации
авто
дилеры
поломки
ремонт
дефекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Идеальный гороховый суп с мясом: классический рецепт
«Идет игра»: политолог о желании США вернуть России замороженные активы
Российские лыжники добились нейтрального статуса в соревнованиях на ОИ
В России началось нашествие ос из-за аномально теплой погоды
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.