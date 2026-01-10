В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль

В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль

В микрорайоне Велтон Парк в подмосковной Сходне произошло возгорание автомобиля прямо на дороге, передает Telegram-канал «112». Очевидцы сообщают о хлопках на месте происшествия.

По информации канала, в настоящий момент пожар ликвидируют специализированные службы. Из-за инцидента движение в направлении станции перекрыто.

Ранее на Тверской улице в Москве произошел пожар — загорелся автомобиль Nissan. Огонь охватил транспортное средство мгновенно, но экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого сообщалось, что в поселке Лунино Пензенской области произошел пожар в частном доме. По сообщению управления МЧС России по региону, в результате возгорания погибли три человека. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

Также в подмосковном Подольске в результате пожара в многоквартирном доме погибли три человека. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже девятиэтажного здания на улице Московской. По предварительным данным, причиной пожара стало загорание личных вещей. Сразу после обнаружения возгорания жильцов подъезда эвакуировали.