В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС

Российские независимые АЗС оказались под угрозой закрытия из-за перебоев с поставками топлива и нехватки бензина, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо Российского топливного союза вице-премьера Александра Новака. В документе сказано, что кризис затронул уже часть регионов.

В некоторых регионах уже наблюдаются продолжительные перебои с поставками бензинов. <...> Продолжение развития указанной ситуации грозит независимым владельцам АЗС, число которых составляет около 60% от общего числа АЗС страны, прекращением деятельности, — говорится в письме.

Союз назвал две ключевые проблемы на внутреннем топливном рынке. Первая связана с падением объемов производства и сокращением биржевых продаж, что привело к росту оптовых цен: фактически они сравнялись, а в ряде регионов даже превысили розничные. Вторая проблема — срывы сроков поставок биржевого топлива. По данным РТС, отгрузка приобретенного товара заметно отстает от заключенных сделок. Кроме того, в некоторых случаях ожидание составляет до двух месяцев.

Ранее стало известно, что правительство готовит меры поддержки топливного рынка из-за перебоев с бензином и дизелем в регионах. Среди предложений — обнуление пошлин на импорт из Китая, Южной Кореи и Сингапура, а также временное разрешение на использование присадок. Предполагается, что эти шаги должны компенсировать падение внутреннего производства и закрыть дефицит топлива.