Кабмин рассматривает новые шаги для борьбы с дефицитом топлива в регионах Правительство готовит меры для стабилизации рынка топлива в России

На фоне проблем с обеспечением бензином и дизельным топливом в ряде регионов правительство подготовило меры поддержки рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака к главе кабмина Михаилу Мишустину. Среди предложений — обнуление пошлин на импорт топлива из Китая, Южной Кореи и Сингапура и временное разрешение использования присадок при производстве бензина.

Меры должны помочь обеспечить рынок топливом на фоне падения внутреннего производства и дефицита бензина в регионах. Речь идет о притоке не менее 450 тысяч тонн топлива ежемесячно. На бензин придется свыше 350 тысяч тонн, еще 100 тысяч тонн — на дизельное топливо.

Ранее стало известно, что правительство России продлило запрет на экспорт бензина, а также ввело частичное ограничение на вывоз из страны дизельного топлива. Новые меры будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно и коснутся всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что региональные ФАС и Минэнерго регулярно требуют данные о запасах горючего и объяснения повышения цен.