Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 12:08

Кабмин рассматривает новые шаги для борьбы с дефицитом топлива в регионах

Правительство готовит меры для стабилизации рынка топлива в России

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На фоне проблем с обеспечением бензином и дизельным топливом в ряде регионов правительство подготовило меры поддержки рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на обращение вице-премьера Александра Новака к главе кабмина Михаилу Мишустину. Среди предложений — обнуление пошлин на импорт топлива из Китая, Южной Кореи и Сингапура и временное разрешение использования присадок при производстве бензина.

Меры должны помочь обеспечить рынок топливом на фоне падения внутреннего производства и дефицита бензина в регионах. Речь идет о притоке не менее 450 тысяч тонн топлива ежемесячно. На бензин придется свыше 350 тысяч тонн, еще 100 тысяч тонн — на дизельное топливо.

Ранее стало известно, что правительство России продлило запрет на экспорт бензина, а также ввело частичное ограничение на вывоз из страны дизельного топлива. Новые меры будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно и коснутся всех экспортеров, включая непосредственных производителей.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что региональные ФАС и Минэнерго регулярно требуют данные о запасах горючего и объяснения повышения цен.

бензин
топливо
Правительство РФ
Александр Новак
Михаил Мишустин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собянин объяснил, почему благодарен недовольству 60% москвичей
Правительство Афганистана ответило на обвинения в запрете интернета
Следствие возбудило дело после гибели ребенка на базе отдыха в регионе РФ
Военэксперт назвал направления наступления ВСУ
Грузины подсказали: рецепт хачапури по-мегрельски
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?»: Тарасова о перезапуске карьеры Валиевой у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.