Владельцы заправок получили запросы из ФАС на фоне роста цен «Известия»: ФАС обязала АЗС объяснить рост цен и потребовала их снизить

Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен, сообщают «Известия». Региональные ФАС и Минэнерго регулярно требуют данные о запасах топлива и объяснения повышения цен, отметил президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

Региональные органы власти за последние недели не раз выходили на представителей сетей АЗС с запросами обоснований роста цен на топливо или информации о его запасах, — сказал Баженов.

После анализа информации владельцам сетей АЗС могут выдать предупреждения, как было в Тюменской и Тверской областях. Президент НТС назвал действия регуляторов понятными. Но из-за отсутствия запасов прочности некоторые операторы топливного рынка не могут торговать себе в убыток. Нехватка средств приводит к приостановке работы заправок или повышению цен. В конце лета с трудностями сталкивались небольшие сети, но теперь кризис коснулся крупных и системообразующих региональных предприятий с десятками АЗС.

Ранее в Министерстве энергетики России заявили, что планируют удержать рост цен на бензин в предстоящем 2026 году в пределах, близких к уровню инфляции. Там добавили, что фактическая стоимость топлива на автозаправочных станциях может незначительно отклоняться от инфляционных показателей. Это связано с возможными изменениями тарифов естественных монополий и корректировками в налоговом законодательстве.