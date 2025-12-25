Последний вздох Мясника: на СВО уничтожили курского палача ВСУ

Военный блогер Руслан Татаринов сообщил, что в районе Гуляйполя Запорожской области ликвидировали украинского военнослужащего Сергея Ярмоленко. Боец ВСУ, известный под прозвищем Мясник из Мариуполя, участвовал в операции по нападению на Курскую область. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают, что костяк армии Украины состоит из таких палачей. Как военные ВС РФ наказывают их за преступления — в материале NEWS.ru.

Что известно о ликвидации Мясника из Мариуполя на СВО

Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил, что Ярмоленко с позывным Кэп был уничтожен 7 декабря, однако о его смерти стало известно только сейчас. Блогер сообщил, что Мясник получил 44 награды от президента Украины Владимира Зеленского.

«Везде смог уйти от ответственности. Очень хитрый и подлый противник. Не жалел сослуживцев. Но вот рука бога добралась и до этого нациста», — написал Татаринов.

Блогер подчеркнул, что Ярмоленко ликвидировали в районе Гуляйполя. 7 декабря Минобороны России сообщило о нанесении прицельных ударов фугасными 125-мм боеприпасами по пунктам размещения ВСУ в окрестностях города.

В российском военном ведомстве не комментировали сообщения об уничтожении Ярмоленко.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что известно о Мяснике из Мариуполя Сергее Ярмоленко

С 2014 года Ярмоленко участвовал в карательной операции ВСУ в Донбассе. После начала СВО он действовал на разных направлениях, в том числе в Мариуполе. В августе 2024 года Ярмоленко был переброшен в составе украинских подразделений в Курскую область. В соцсетях распространились фотографии бойца ВСУ на фоне одного из магазинов в окрестностях Суджи. Свидетели рассказывали о зверствах украинских военных, которым подвергалось мирное население города, — многочисленных убийствах мужчин и женщин, стариков и детей, а также изнасилованиях и пытках.

Последним местом службы Ермоленко, предположительно, был 73-й Морской центр спецопераций — элитное подразделение Сил специальных операций ВСУ, которое специализируется на разведке и диверсионной работе.

Военкор Юрий Котенок в беседе с NEWS.ru отметил, что сегодня костяк украинских спецподразделений, действующих в том числе в районе Гуляйполя, составляют такие палачи, как Ярмоленко.

«Это упоротые нацисты, засветившиеся как каратели в ряде акций в Донбассе. Таких людей в ВСУ достаточно много — им нужно доказывать свою преданность Киеву. Это неофиты, которые решили бороться со всем русским. Непримиримые, яростные люди», — подчеркнул эксперт.

Как власти РФ наказывают украинских карателей

Разрушения в Курской области после отступления войск ВСУ Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Все преступления украинских военных в Курской области и на различных участках СВО тщательно фиксируются российскими следственными органами. 24 декабря 2-й Западный окружной военный суд вынес заочный приговор военному коменданту ВСУ в курщине генерал-майору Эдуарду Москалеву и главе объединенного пресс-центра Вооруженных сил Украины полковнику Алексею Дмитрашковскому. Им назначили 28 и 26 лет строгого режима соответственно с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Оба были заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск.

При этом Котенок отметил, что существуют другие методы наказания жестоких боевиков.

«У спецслужб РФ есть возможность отслеживать этих людей. Я знаю, что на них составляются досье. Многие объявлены в розыск и получили сроки заочно. Кроме того, ведется работа по их уничтожению. Для этого прежде всего нужна политическая воля», — подчеркнул военкор.

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сказал NEWS.ru, что, по его мнению, законными целями для российской армии, подлежащими уничтожению, являются все военные чины украинской армии, а также руководители спецслужб страны — от главы разведки Кирилла Буданова и руководителя Службы безопасности Украины Василия Малюка до командиров бригад.

«Нужно, чтобы они ходили и боялись, оглядывались, выходя из подъезда, осматривали каждый раз свои машины, поминутно смотрели в окошко из квартиры, никто ли не трется возле их подъезда. Так должно быть. Мы начали бить по мостам и подстанциям, которые перебрасывают энергию с атомных электростанций. Может быть, рано или поздно к этому придем и в деле уничтожения врагов», — подчеркнул Коц.

Глава разведки Украины Кирилл Буданов Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов в свою очередь заметил, что нужно уничтожать противника на поле боя.

«Все надо взвешивать, в том числе такие понятия, как цена-качество и политическая репутация, — сказал бывший разведчик. — Если есть возможность ликвидировать врага на поле боя, то надо это делать. Но мы не можем превращаться в бандитов, которые будут охотиться на тех, кто является нашими законными целями, по всему миру», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Тем не менее Михайлов отметил, что ни один украинский каратель не уйдет от возмездия за совершенные преступления.

«Мы все равно их ликвидируем — на поле боя, в силовых стычках. Порой их выявление связано с высоким риском для тех людей, которые выполняют эти задания. Нам надо беречь своих бойцов. Эти нелюди все равно найдут себе могилу со стекловатой. Всему свое время. Жизнь несколько отличается от голливудских фильмов, поэтому все должно быть своевременно и безопасно для наших людей», — подытожил эксперт.

Читайте также:

Чехия денег не даст: почему Евросоюз начал «сливать» Украину

Нищета, долги, отчаяние: почему солдаты ВСУ не могут прокормить свои семьи

Уже бредит от испуга: почему генсек НАТО грозит отправить солдат на Украину