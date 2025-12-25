Новый год — 2026
Путин назначил нового посла в Северной Македонии

Владимир Путин назначил Дмитрия Зыкова новым послом России в Северной Македонии

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Зыкова послом в Северной Македонии, говорится в указе лидера. Подписанный главой государства документ опубликован на портале правовых актов.

Назначить Зыкова Дмитрия Константиновича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Северная Македония, — говорится в указе президента.

Путин в начале декабря освободил от должности прежнего посла — Сергея Баздникина, который возглавил Историко-документальный департамент МИД РФ. Новый пост он занял по возвращении в Москву.

Зыков работал замдиректора Второго европейского департамента МИД России. 57-летний дипломат имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

Ранее в МИД России сообщили, что новым послом по особым поручениям по обеспечению российского участия в Конференции 2026 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) назначили Андрея Белоусова. Перед этим он занимал пост зампостпреда РФ при отделении ООН.

