20 февраля 2026 в 13:20

Похотливые самцы заставили самок черепах пойти на отчаянный шаг

NYT: в Северной Македонии самцы черепах вынуждают самок прыгать со скал

Фото: Christian Hütter/imageBROKER.com/Global Look Press
На острове Голем-Град в Северной Македонии сложилась критическая ситуация с размножением балканских черепах из-за острого полового дисбаланса, сообщает The New York Times. Самцы толкают, кусают и запрыгивают на малочисленных самок, причиняя им травмы в области гениталий, из-за чего они предпочитают спрыгивать со скал, чтобы спастись.

Местный эколог Драган Арсовский обнаружил, что на 19 самцов приходится всего одна самка, которая подвергается постоянным нападкам со стороны озабоченных собратьев. Когда жертва выбивается из сил, преследователи наваливаются на нее скопом и едва не заживо погребают под своими телами.

