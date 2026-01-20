Экстренные службы 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку

Собака по кличке Ярру, которая 54 часа провела на крутом каменистом склоне в Финляндии, была спасена экстренными службами, пишет издание Yle.fi. В субботу, 17 января, собака отправилась со своим хозяином на прогулку по зимнему лесу в общине Липери. На глазах у владельца она погналась за лисой, забралась в расщелину на скале и исчезла.

Мужчина целые сутки пытался самостоятельно выманить ее, но его попытки не увенчались успехом. Тогда он обратился за профессиональной помощью. Спасатели приступили к работе в воскресенье и в течение 33 часов без перерыва долбили и сверлили гранит на сложном рельефе.

Подобравшись немного ближе к животному, они включили обогреватели, чтобы Ярру не замерзла. В тот момент собака уже отзывалась на голос хозяина, но все еще не могла выбраться из своей ловушки. В итоге в скале было проделано отверстие. Через него Ярру смогла выбраться наружу и наконец воссоединиться со своим владельцем.

