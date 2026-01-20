Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 17:49

Экстренные службы 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку

В Финляндии застрявшую на 54 часа собаку вытащили из расщелины скалы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Собака по кличке Ярру, которая 54 часа провела на крутом каменистом склоне в Финляндии, была спасена экстренными службами, пишет издание Yle.fi. В субботу, 17 января, собака отправилась со своим хозяином на прогулку по зимнему лесу в общине Липери. На глазах у владельца она погналась за лисой, забралась в расщелину на скале и исчезла.

Мужчина целые сутки пытался самостоятельно выманить ее, но его попытки не увенчались успехом. Тогда он обратился за профессиональной помощью. Спасатели приступили к работе в воскресенье и в течение 33 часов без перерыва долбили и сверлили гранит на сложном рельефе.

Подобравшись немного ближе к животному, они включили обогреватели, чтобы Ярру не замерзла. В тот момент собака уже отзывалась на голос хозяина, но все еще не могла выбраться из своей ловушки. В итоге в скале было проделано отверстие. Через него Ярру смогла выбраться наружу и наконец воссоединиться со своим владельцем.

Ранее в американском штате Флорида пес по кличке Паркер, который пропал пять лет назад, наконец вернулся к своим хозяевам. Собака таинственно исчезла в 2019 году. Владельцы обыскали весь район, но их поиски не увенчались успехом. Им пришлось смириться с утратой. Истощенного и постаревшего пса нашли на обочине дороги недалеко от дома и доставили в приют.

До этого пара из Великобритании приняла решение отменить свою свадьбу. Они сделали это, чтобы оплатить лечение своего любимого пса по кличке Гас. 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт уже успели приобрести платье и кольца. Также они оплатили аренду площадки, оформление, костюмы и услуги визажиста. Однако у их лабрадора обнаружили крупную опухоль между почками.

собаки
владельцы
животные
скалы
Финляндия
