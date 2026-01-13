Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 16:47

Молодая пара в последний момент отменила свадьбу, чтобы спасти любимого пса

Пара из Великобритании отменила свадьбу ради оплаты лечения собаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Молодая пара из Великобритании отменила свадьбу, чтобы оплатить лечение любимого пса по кличке Гас, сообщает издание Daily Mail. По его информации, 30-летняя Линдси Мур и 33-летний Крис Беннетт уже купили платье и кольца, а также оплатили площадку, оформление, костюмы и услуги визажиста. Однако у их лабрадора нашли крупную опухоль между почками, распространившуюся на обе стороны таза.

Пара отменила свою свадьбу всего за четыре месяца до того, как она должна была состояться, чтобы вложить деньги в спасение своей больной раком собаки, — говорится в публикации.

Уточняется, что ветеринары диагностировали у пса саркому мягких тканей, не подлежащую хирургическому удалению. Ему назначили курс лучевой терапии стоимостью 12 тыс. фунтов стерлингов (1,3 млн рублей), а также другие процедуры на 1,2 тыс. фунтов (130 тыс. рублей).

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что неправильное хранение корма для питомцев может привести к отравлению. Он отметил, что при соблюдении условий хранения сухой корм может стать хорошей альтернативой для основы рациона.

