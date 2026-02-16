Голодные рогатые звери вышли к людям в Москве Два лося вышли к жилым домам на востоке Москвы в поисках еды

На востоке Москвы заметили двух лосей, вышедших к жилым домам, передает Telegram-канал SHOT. Причиной визита могла стать сильная метель, которая затруднила поиски пропитания в лесу.

Животных видели в районе Метрогородок, предположительно, они пришли из парка «Лосиный остров». Лоси не проявляли агрессии и вели себя совершенно спокойно, подчеркнули в источнике.

Ранее владелец частного лосиного питомника Алексей (Седой) Романов сообщил, что при встрече с лосем необходимо соблюдать дистанцию 50 метров. Он отметил, что лоси не нападают на людей — они могут только защищаться.

До этого ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.

Кроме того, у станции МЦД Сколково заметили белоснежную ласку — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Москвы. Крошечный хищник, оказавшийся в поле зрения людей, явно испугался. На кадрах видно, как ласка прыгала по сугробам и пыталась запрыгнуть на кирпичную кладку.