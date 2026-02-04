Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:29

Россиянам объяснили, что делать при встрече с диким лосем

Ветеринар Шеляков: подходить и пытаться сфотографировать лося смертельно опасно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.

Лоси сейчас выходят в города в поисках пропитания, в большинстве своем к помойкам. Это происходит из-за того, что города расширяются, занимая места обитания этих животных, а они не хотят уходить с насиженных мест. Нападать на человека с целью добычи они не станут, однако внезапное появление может спровоцировать у лося агрессию, особенно если это самка с детенышами. Еще люди часто начинают быстро приближаться, фотографировать, а это воспринимается животным как сигнал угрозы. Если лось решил атаковать, то шансов спастись практически нет, — пояснил Шеляков.

Он добавил, что в лесу животное, как правило, предпочтет убежать, однако в условиях города лось может пойти в атаку. По словам ветеринара, при встрече со зверем лучше не издавать громких звуков и не пытаться подкормить его.

Если человек гуляет с собачкой, и она начинает облаивать лося, то, конечно, он может перейти в атаку. Животное очень крупное, одним ударом копыта оно убивает человека, это относится даже к самкам. Поэтому нужно думать не о том, как защититься, а как его не спровоцировать. То есть к животному нельзя подходить на близкое расстояние, совершать резкие движения и издавать громкие звуки. Также не надо пытаться подкармливать дикое животное, — резюмировал Шеляков.

Ранее в Пензенской области лось перекрыл движение на автомобильной дороге, не давая проехать машинам. По словам очевидицы, животное долго стояло на дороге и не пропускало транспорт, а затем ушло по своим делам.

