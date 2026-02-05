Названа дистанция, которую нужно держать при встрече с лосем Хозяин питомника Романов: при встрече с лосем нужно держать дистанцию 50 метров

При встрече с лосем необходимо соблюдать дистанцию 50 метров, рассказал НСН владелец частного лосиного питомника Алексей (Седой) Романов. Он отметил, что лоси не нападают на людей — они могут только защищаться.

При этом нужно помнить, что, если у нас социальная дистанция составляет порядка полутора метров, то у лося это 50 метров, потому что он бегает со скоростью 17 метров в секунду. Примерно с такой же скоростью бегают и хищники. Поэтому у лося есть три секунды на принятия решения. Все, что ближе к нему, он будет считать угрозой, — рассказал Романов.

Владелец питомника подчеркнул, что лось будет воспринимать как хищников всех, кто ниже его. По словам специалиста, в целях защиты животное будет использовать только копыта.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.