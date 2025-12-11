Инженерные подразделения российской армии провели дистанционное минирование в тылу противника на Красноармейском направлении. Система «Земледелие» позволила перекрыть пути отхода и логистические маршруты ВСУ без риска для саперов, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Расчет инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» из состава группировки войск «Центр» выполнил задачу по минированию участка местности в тылу украинских формирований. Данная технология кардинально отличается от классических методов.

В отличие от классического инженерного минирования, ИСДМ «Земледелие» позволяет выполнять задачи без риска для саперов, — отметили в ведомстве.

Эффективность применения системы была быстро подтверждена. Данные объективного контроля зафиксировали уничтожение живой силы и нескольких единиц техники противника во время попытки отступления через заминированный район. Применение таких средств существенно затрудняет действия противника.

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск «Центр» уничтожают окруженные формирования ВСУ в городе Димитрове (Мирнограде). Разрозненные группы украинских военных спасаются бегством с поля боя.