Лось захотел доехать на автобусе в Москву и попал на видео

Лось захотел доехать на автобусе в Москву и попал на видео Лось попытался зайти в пассажирский автобус в Подмосковье

Лось попытался попасть в салон пассажирского автобуса в Подмосковье, сообщает Госавтоинспекция. На опубликованных кадрах видно, как животное стоит на остановке общественного транспорта.

Кажется, наши призывы пользоваться общественным транспортом услышали даже в лесу. В Подмосковье заметили самого дисциплинированного лося: он не только дождался автобуса на остановке, но и честно попытался зайти в салон. <…> Тот случай, когда немножко перестарались с воспитанием участников дорожного движения, — рассказали в ведомстве.

Ранее у станции МЦД «Сколково» заметили белоснежную ласку — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Москвы. Крошечный хищник, оказавшийся в поле зрения людей, явно испугался. На кадрах видно, как ласка прыгала по сугробам и пыталась запрыгнуть на кирпичную кладку.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.