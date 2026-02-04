Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 12:03

Лось захотел доехать на автобусе в Москву и попал на видео

Лось попытался зайти в пассажирский автобус в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Лось попытался попасть в салон пассажирского автобуса в Подмосковье, сообщает Госавтоинспекция. На опубликованных кадрах видно, как животное стоит на остановке общественного транспорта.

Кажется, наши призывы пользоваться общественным транспортом услышали даже в лесу. В Подмосковье заметили самого дисциплинированного лося: он не только дождался автобуса на остановке, но и честно попытался зайти в салон. <…> Тот случай, когда немножко перестарались с воспитанием участников дорожного движения, — рассказали в ведомстве.

Ранее у станции МЦД «Сколково» заметили белоснежную ласку — редкого зверька, занесенного в Красную книгу Москвы. Крошечный хищник, оказавшийся в поле зрения людей, явно испугался. На кадрах видно, как ласка прыгала по сугробам и пыталась запрыгнуть на кирпичную кладку.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что лоси не станут нападать на человека с целью добычи, но подходить к дикому животному и пытаться с ним сфотографироваться может быть смертельно опасно. По его словам, встречи с этими обитателями леса становятся все более частыми из-за расширения городских территорий.

лоси
автобусы
животные
звери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученица красноярской школы раскрыла жуткие подробности инцидента с поджогом
Готовивший теракт в колонии на Кубани рассказал о своих планах
Бастрыкин запросил у ВККС согласие на возбуждения дела против судьи
МИД рассказал о контактах России с Данией
В Центробанке нарастает тревога после повышения НДС до 22%
Россиян предупредили о надвигающихся магнитных бурях
В школе высказались о травле поджигательницы одноклассниками
Число пострадавших от рук школьницы-поджигательницы увеличилось
В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ
Юный извращенец изнасиловал мигрантку в яме: как наказали подростка?
Благотворительная акция «Тележки Добра» состоится в 10 городах России
Посадившего самолет в поле пилота переманивают за рубеж
Психолог назвала тревожные сигналы в поведении детей
«Единая Россия» отчитается перед избирателями о выполнении обещаний
Путин назвал народ Китая дружеским
В одном из регионов ПФО ввели режим беспилотной опасности
Власти раскрыли детали массированной атаки на Брянскую область
Россиянам рассказали, когда необходимо срочно менять банковскую карту
Названа причина нападения подростка на школу в Красноярске
Финэксперт рассказала, как избежать ошибок при оплате ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.