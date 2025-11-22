Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 11:39

«Королевский» кастинг невест объявили для звезды Московского зоопарка

Московский зоопарк ищет манулу Тимофею невесту редкой крови

Манул Тимофей Манул Тимофей Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Манулу Тимофею из Московского зоопарка подбирают невесту, сообщила гендиректор учреждения Светлана Акулова в комментарии ТАСС. По ее словам, сотрудники хотят привезти самку «редкой крови», чтобы у пары появились здоровые котята.

Мы в поиске, ищем ему невесту. Мы надеемся, что нам удастся ему привезти какой-то редкой крови невесту, чтобы у нас были замечательные здоровые котята, — отметила Акулова.

Она уточнила, что специалисты посещают питомники и заповедники, изучают возможных самок и проводят мониторинг. Эксперты оценивают происхождение животных и состояние их здоровья.

Ранее Акулова рассказала, что вес Тимофея достиг 5,9 килограмма — он вступил в завершающую фазу подготовки к зимнему сезону. Этот процесс у животного начался еще в сентябре.

До этого зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде принял первых в России паукообразных обезьян, которых разместили в экспозиции «Империя инков». Одновременно с этим в учреждении поселилась пара крупных африканских леопардовых черепах с длиной панциря до 70 сантиметров. Эти рептилии заняли предназначенное для них пространство в павильоне «Дом птиц и приматов».

