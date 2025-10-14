Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 17:21

В нижегородском зоопарке появились новые экзотические животные

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились паукообразные обезьяны из Венесуэлы

Фото: Jürgen & Christine Sohns/Global Look Press

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились новые экзотические животные, сообщает Pravda-nn.ru. Среди них — первые в России паукообразные обезьяны. Их название объясняется длинными конечностями, что делает их похожими на пауков. Раньше можно было встретить только в зарубежных зоопарках. Молодые самец и самка живут в павильоне «Империя инков».

Также в зоопарке «Лимпопо» поселились крупные африканские леопардовые черепахи. Их название связано с узором на панцире, который похож на пятна леопарда. Эти рептилии отличаются внушительными размерами: длина их панциря может превышать 70 см, а вес достигать 50 кг. Пару черепах — самца и самку — разместили в павильоне «Дом птиц и приматов».

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась самка тапира по кличке Сью, настоящий долгожитель среди своих сородичей. По человеческим меркам возраст животного достигал 100 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни тапиров в неволе, составляющую 25–30 лет.

Россия
зоопарки
обезьяны
Нижний Новгород
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сбежавшего из России актера оштрафовали на 40 тысяч рублей
Отправленных на Украину наемников оформляли как охранников
Медики спасли подростка, у которого в штанах взорвался смартфон
В Тернополе решили опробовать новый подход к мобилизации
ВСУ с помощью БПЛА атаковали россиянку за рулем автомобиля
«Бомж пристает к девочке»: детвора спасла односельчанку от педофила
Эксперт сравнил доходность золота и банковских вкладов
Царев шуткой ответил на решение Зеленского о лишении гражданства
На Украине назвали преемника мэра Одессы, лишенного гражданства
В Госдуме предрекли эскалацию после одного решения США по Украине
Семьи участников СВО получат новую льготу
От освобожденного из плена ХАМАС осталась одна треть
Западные оружейники бьют тревогу из-за одного решения Китая
Обрушившийся в Петербурге дом восстановят за 244 млн рублей
В Калининграде на фоне общероссийского дефицита выросли цены на бензин
Генерал раскрыл новую приоритетную цель ударов ВСУ
Киркоров заступился за свою эпатажную подопечную
Взявший интервью у Путина журналист жестко высказался о женщинах-лидерах
Хакеры объявили «охоту» на одну категорию молодых людей
Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.