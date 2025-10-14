В нижегородском зоопарке появились новые экзотические животные

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» появились новые экзотические животные, сообщает Pravda-nn.ru. Среди них — первые в России паукообразные обезьяны. Их название объясняется длинными конечностями, что делает их похожими на пауков. Раньше можно было встретить только в зарубежных зоопарках. Молодые самец и самка живут в павильоне «Империя инков».

Также в зоопарке «Лимпопо» поселились крупные африканские леопардовые черепахи. Их название связано с узором на панцире, который похож на пятна леопарда. Эти рептилии отличаются внушительными размерами: длина их панциря может превышать 70 см, а вес достигать 50 кг. Пару черепах — самца и самку — разместили в павильоне «Дом птиц и приматов».

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке в возрасте 37 лет скончалась самка тапира по кличке Сью, настоящий долгожитель среди своих сородичей. По человеческим меркам возраст животного достигал 100 лет, что значительно превышает среднюю продолжительность жизни тапиров в неволе, составляющую 25–30 лет.