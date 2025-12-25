Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:41

«Серьезные ранения»: крионист о шансах Усольцевых на выживание

Крионист Самыкин усомнился в возвращении Усольцевых после замерзания

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Возвращение к жизни исчезнувшей семьи Усольцевых после замерзания в тайге невозможно, заявил в беседе с aif.ru специалист по крионике Алексей Самыкин. По его словам, при экстремальных температурах организм буквально выключается.

Он отметил, что в практике уже бывали случаи, когда людей удавалось вернуть к жизни после кораблекрушений с длительным пребыванием в ледяной воде, авиакатастроф и продолжительного выживания во время морозов. Самыкин напомнил, что низкие температуры используются и в медицинских целях.

В условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьезные ранения, чтобы замедлить все процессы и выиграть время, которое позволит хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет, — пояснил он.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев допустил, что исчезновение семьи Усольцевых в горном массиве Красноярского края могло быть вызвано внезапным изменением погоды. Супруги планировали короткую прогулку и вышли на маршрут в легкой одежде. Однако именно в этот день в регионе резко похолодало и начался снегопад. Кроме того, заявка на поиск поступила только через три дня после пропажи.

пропавшие
Усольцевы
холод
выживание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия готова подтвердить отсутствие агрессии против ЕС и НАТО
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.