«Серьезные ранения»: крионист о шансах Усольцевых на выживание

Возвращение к жизни исчезнувшей семьи Усольцевых после замерзания в тайге невозможно, заявил в беседе с aif.ru специалист по крионике Алексей Самыкин. По его словам, при экстремальных температурах организм буквально выключается.

Он отметил, что в практике уже бывали случаи, когда людей удавалось вернуть к жизни после кораблекрушений с длительным пребыванием в ледяной воде, авиакатастроф и продолжительного выживания во время морозов. Самыкин напомнил, что низкие температуры используются и в медицинских целях.

В условиях стационара искусственно снижают температуру тела пациента, получившего серьезные ранения, чтобы замедлить все процессы и выиграть время, которое позволит хирургу получше подготовиться к операции. Однако в случае с Усольцевыми, учитывая, что они давно потерялись, шансов на их спасение, скорее всего, нет, — пояснил он.

Ранее председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев допустил, что исчезновение семьи Усольцевых в горном массиве Красноярского края могло быть вызвано внезапным изменением погоды. Супруги планировали короткую прогулку и вышли на маршрут в легкой одежде. Однако именно в этот день в регионе резко похолодало и начался снегопад. Кроме того, заявка на поиск поступила только через три дня после пропажи.