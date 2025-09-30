Правительство России продлило запрет на экспорт бензина и частично дизеля

Правительство России продлило запрет на экспорт бензина, а также ввело частичное ограничение на вывоз из страны дизельного топлива. Новые меры будут действовать до 31 декабря 2025 года включительно и коснутся всех экспортеров, включая непосредственных производителей, передает пресс-служба правительства.

Новым постановлением продлен временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Он будет действовать по 31 декабря 2025 года включительно и касается всех экспортеров, включая непосредственных производителей, — говорится в сообщении.

Отдельным постановлением введен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и прочих газойлей. Эти ограничения касаются непроизводителей топлива, включая компании, приобретающие топливо на биржевых торгах. Новые меры призваны стабилизировать внутренний рынок нефтепродуктов и обеспечить достаточные объемы топлива внутри страны.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба направила запросы владельцам региональных АЗС на фоне снижения производства топлива и рекордного роста биржевых цен. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что региональные ФАС и Минэнерго регулярно требуют данные о запасах горючего и объяснения повышения цен.