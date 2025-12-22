Новый год-2026
Звезда «Что? Где? Когда?» покинет должность полпреда правительства в КС

Мишустин освободил юриста Барщевского от должности полпреда в КС

Михаил Барщевский Михаил Барщевский Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободит юриста и звезду «Что? Где? Когда?» Михаила Барщевского от должности полпреда правительства РФ в Конституционном и Верховном судах. Как говорится на сайте официальных публикаций правовых актов, это связано с его выходом на пенсию.

Освободить Барщевского Михаила Юрьевича 26 декабря 2025 года от должности полномочного представителя правительства РФ в Конституционном суде РФ и Верховном суде РФ в связи с выходом на пенсию, — говорится в документе.

Ранее Барщевский объяснил свой уход с должности достижением предельного возраста, сообщает РБК. В беседе с журналистами юрист пояснил, что 27 декабря ему исполняется 70 лет. Согласно закону о госслужбе, это формальный рубеж для продолжения работы на данном посту.

До этого Барщевский заявил, что нейросети не способны творчески мыслить и создавать качественные пьесы. По его словам, ИИ не обладает интеллектом в полном смысле слова, это лишь алгоритм, который действует четко по программе.

Михаил Мишустин
Михаил Барщевский
юристы
суды
