Звезда «Что? Где? Когда?» высказался о написанных ИИ пьесах Юрист Барщевский: ИИ не способен творчески мыслить, поскольку это лишь алгоритм

Нейросети не способны творчески мыслить и создавать качественные пьесы, заявил НСН юрист и звезда телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский. По его словам, ИИ не обладает интеллектом в полном смысле слова, это лишь алгоритм, который действует четко по программе.

Это никакой не интеллект. Это алгоритм. ИИ не способен к творчеству. Мне однажды внук предложил воспользоваться искусственным интеллектом. Я дал входные данные для пьесы и через минуту получил небольшую пьесу — это был просто бред сумасшедшего. Это точно не продвинет культуру вперед, — высказался Барщевский.

По его мнению, попытки создавать пьесы с помощью ИИ — это профанация творчества и явление моды. Таким образом, люди просто хотят привлечь к себе всеобщее внимание, заключил Барщевский.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров назвал появление первой ИИ-актрисы в Голливуде кошмаром. Он отметил, что подобные нововведения несут серьезную угрозу для всей индустрии кинематографа.