«Это кошмар»: критик о первой ИИ-актрисе в Голливуде

Теле- и радиоведущий, режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров назвал появление первой цифровой актрисы в Голливуде кошмаром. В беседе с NEWS.ru он отметил, что подобные нововведения несут серьезную угрозу для всей индустрии кинематографа.

Я надеюсь, что этот кошмар с созданием ИИ-актеров до России все-таки не дойдет. Какие угрозы это представляет? Понятно, что можно синтезировать любой образ и заменить живых артистов. Это, конечно, кошмар, но я пока с трудом представляю себе это. Я надеюсь, что заменить реальных актеров на нейросетевых персонажей не получится, — высказался Шнейдеров.

Ранее в Голливуде представили первую цифровую актрису Тилли Норвуд, созданную с помощью искусственного интеллекта. По словам разработчиков, виртуальная артистка способна вести диалоги, реагировать на тренды и взаимодействовать с фанатами. Персонаж уже привлек внимание студий, которые хотят заключить с ней контракты.

