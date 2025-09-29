Доктор биологических наук ответил, поможет ли ИИ достичь бессмертия

Говорить о достижении бессмертия с помощью искусственного интеллекта нельзя, поскольку даже звезды имеют срок жизни, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского доктор биологических наук Алексей Москалев. Однако, по его словам, по мере развития технологий продолжительность жизни можно продлевать «сколько угодно».

Так нельзя сказать, даже звезды имеют срок своей жизни и Вселенная. Поэтому, наверное, речь идет о том, чтобы радикально продлить период здоровой жизни человека. Продление общей продолжительности жизни будет уже приятным бонусом. <…> Если создавать технологии, то это можно делать сколько угодно, — убежден Москалев.

Он также высказался о сингулярности искусственного интеллекта, при которой данная технология превзойдет человека и станет неконтролируемой. По словам Москалева, уже сегодня ИИ в чем-то обгоняет человека. Он признал, что человечество прошло «точку невозврата».

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что технологии искусственного интеллекта помогут ученым в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней. По его словам, это касается в том числе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.