Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 13:54

Доктор биологических наук ответил, поможет ли ИИ достичь бессмертия

Биолог Москалев: технологии позволят продлять жизнь человека сколько угодно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Говорить о достижении бессмертия с помощью искусственного интеллекта нельзя, поскольку даже звезды имеют срок жизни, заявил в беседе с NEWS.ru директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ имени Петровского доктор биологических наук Алексей Москалев. Однако, по его словам, по мере развития технологий продолжительность жизни можно продлевать «сколько угодно».

Так нельзя сказать, даже звезды имеют срок своей жизни и Вселенная. Поэтому, наверное, речь идет о том, чтобы радикально продлить период здоровой жизни человека. Продление общей продолжительности жизни будет уже приятным бонусом. <…> Если создавать технологии, то это можно делать сколько угодно, — убежден Москалев.

Он также высказался о сингулярности искусственного интеллекта, при которой данная технология превзойдет человека и станет неконтролируемой. По словам Москалева, уже сегодня ИИ в чем-то обгоняет человека. Он признал, что человечество прошло «точку невозврата».

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что технологии искусственного интеллекта помогут ученым в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней. По его словам, это касается в том числе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

искусственный интеллект
технологии
здоровье
продолжительность жизни
бессмертие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.