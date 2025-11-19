«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни

Современная наука потенциально способна увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет, однако даже этого будет недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», он отметил, что человечество всегда будет стремиться к большему, как в вопросах долголетия, так и в других сферах.
Можно, наверное, довести [продолжительность жизни] и до 150 лет. Но... всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда, — отметил глава государства.
Путин напомнил, что исторически продолжительность жизни человека составляла всего 20-35 лет, затем увеличилась до 45-50, а сейчас в некоторых странах достигла 80 лет. Он подчеркнул, что Россия ставит перед собой конкретные цели по увеличению средней продолжительности жизни, учитывая гендерные различия между мужчинами и женщинами.
Ранее стало известно, что китайская биотехнологическая компания Lonvi Biosciences ведет активную разработку инновационных антивозрастных препаратов. Основой для создания таблеток долголетия стало уникальное соединение, выделенное из экстракта виноградных косточек.