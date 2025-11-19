«Всегда будет мало»: Путин о продлении человеческой жизни Путин заявил о возможности увеличения продолжительности жизни до 150 лет

Современная наука потенциально способна увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет, однако даже этого будет недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», он отметил, что человечество всегда будет стремиться к большему, как в вопросах долголетия, так и в других сферах.

Можно, наверное, довести [продолжительность жизни] и до 150 лет. Но... всегда будет мало. Так же, как денег. Безусловно, всегда, — отметил глава государства.

Путин напомнил, что исторически продолжительность жизни человека составляла всего 20-35 лет, затем увеличилась до 45-50, а сейчас в некоторых странах достигла 80 лет. Он подчеркнул, что Россия ставит перед собой конкретные цели по увеличению средней продолжительности жизни, учитывая гендерные различия между мужчинами и женщинами.

Ранее стало известно, что китайская биотехнологическая компания Lonvi Biosciences ведет активную разработку инновационных антивозрастных препаратов. Основой для создания таблеток долголетия стало уникальное соединение, выделенное из экстракта виноградных косточек.