«Все конечно»: Путин высказался о возможности бессмертия

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности достижения бессмертия, заявил, что все имеет конец, сообщает телеканал India Today. По словам российского лидера, вечен только Бог.

Все конечно. Только Господь Бог вечен, — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что современная наука потенциально способна увеличить продолжительность человеческой жизни до 150 лет, однако даже этого будет недостаточно. Выступая на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», он отметил, что человечество всегда будет стремиться к большему как в вопросах долголетия, так и в других сферах. Путин напомнил, что исторически продолжительность жизни человека составляла всего 20–35 лет, затем увеличилась до 45–50, а сейчас в некоторых странах достигла 80 лет.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев также заявил, что на сегодняшний день нет предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет. Главной преградой на пути к сверхдолголетию являются заболевания сердечно-сосудистой системы.