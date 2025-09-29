«Только на бумаге»: врач оценил возможность россиян прожить до 120 лет Врач Прокофьев: пока нет предпосылок для возможности россиян прожить до 120 лет

Предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет на сегодняшний день не существует, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, несмотря на прогресс в медицине, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной преградой на пути к сверхдолголетию.

На сегодняшний день мы все-таки говорим о том, что сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место среди людей. После 40 лет фиксируются изменения в сердечно-сосудистой системе. В том числе необратимые изменения, такие как атеросклероз коронарных сосудов и периферических артерий. К сожалению, несмотря на развитие медицины, диагностические мероприятия и медикаментозный контроль этих заболеваний, повернуть их вспять не представляется возможным. При текущем уровне развития медицины и фармацевтического направления достичь возраста 140 или 120 лет можно только на бумаге. Никаких предпосылок к тому, чтобы люди доживали до этого возраста, нет, — пояснил Прокофьев.

Он добавил, что единичные случаи долгожительства не отражают общей картины. Также специалист подчеркнул, что заболевания, включая сердечно-сосудистые и вирусные, такие как коронавирус, продолжают «молодеть».

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что у каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. По ее словам, задача страны — развивать такие возможности.