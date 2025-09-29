Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 15:37

«Только на бумаге»: врач оценил возможность россиян прожить до 120 лет

Врач Прокофьев: пока нет предпосылок для возможности россиян прожить до 120 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Предпосылок для возможности россиян дожить до 120 лет на сегодняшний день не существует, заявил NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. По его словам, несмотря на прогресс в медицине, заболевания сердечно-сосудистой системы остаются главной преградой на пути к сверхдолголетию.

На сегодняшний день мы все-таки говорим о том, что сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место среди людей. После 40 лет фиксируются изменения в сердечно-сосудистой системе. В том числе необратимые изменения, такие как атеросклероз коронарных сосудов и периферических артерий. К сожалению, несмотря на развитие медицины, диагностические мероприятия и медикаментозный контроль этих заболеваний, повернуть их вспять не представляется возможным. При текущем уровне развития медицины и фармацевтического направления достичь возраста 140 или 120 лет можно только на бумаге. Никаких предпосылок к тому, чтобы люди доживали до этого возраста, нет, — пояснил Прокофьев.

Он добавил, что единичные случаи долгожительства не отражают общей картины. Также специалист подчеркнул, что заболевания, включая сердечно-сосудистые и вирусные, такие как коронавирус, продолжают «молодеть».

Ранее зампредседателя правительства России Татьяна Голикова заявила, что у каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет. По ее словам, задача страны — развивать такие возможности.

