Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 11:41

Голикова заявила, что россияне могут дожить до 120 лет

Татьяна Голикова Татьяна Голикова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет, заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия». Она подчеркнула, что задача страны — развивать такие возможности, передает корреспондент NEWS.ru.

Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны, — сказала Голикова.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу, вращает обруч и каждый вечер держит ноги в горячей воде.

До этого эндокринолог Катя Янг сообщила, что японская диета вашоку способствует естественной детоксикации организма, укрепляя тем самым здоровье и продлевая жизнь. Такой рацион предполагает 80% растительной пищи и 20% белковой — преимущественно рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 — жирными кислотами, что защищает сердечно-сосудистую систему.

Татьяна Голикова
продолжительность жизни
долголетие
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Борьба с коррозией: чем обработать кузов авто осенью, чтобы не ржавел зимой
«Не делайте глупостей»: НАТО предупредили об угрозах конфликта с РФ
«Праведная битва»: Путин раскрыл значение СВО
Эрдоган раскрыл, о чем беседовал с Трампом на переговорах в Белом доме
Белоусов официально утвердил начало осеннего призыва с октября
Приметы 30 сентября: приметы на зиму в день Веры, Надежды и Любови
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями сияющего явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.