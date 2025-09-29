Голикова заявила, что россияне могут дожить до 120 лет

У каждого человека процесс старения индивидуален, однако некоторые россияне могут дожить до 100–120 лет, заявила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова на пресс-конференции, посвященной старту регионального движения «За медицину здорового долголетия». Она подчеркнула, что задача страны — развивать такие возможности, передает корреспондент NEWS.ru.

Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они некоторым регионам и нашей страны, и мира подвластны, — сказала Голикова.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу, вращает обруч и каждый вечер держит ноги в горячей воде.

До этого эндокринолог Катя Янг сообщила, что японская диета вашоку способствует естественной детоксикации организма, укрепляя тем самым здоровье и продлевая жизнь. Такой рацион предполагает 80% растительной пищи и 20% белковой — преимущественно рыбы и морепродуктов, богатых омега-3 — жирными кислотами, что защищает сердечно-сосудистую систему.