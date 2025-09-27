В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв Фальков: ИИ поможет с разработкой лекарств от трудноизлечимых болезней

Технологии искусственного интеллекта помогут ученым в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, такое мнение в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» Общества «Знание» высказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это касается в том числе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого. <...> Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост, — убежден Фальков.

