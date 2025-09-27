Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:45

В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв

Фальков: ИИ поможет с разработкой лекарств от трудноизлечимых болезней

Валерий Фальков Валерий Фальков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Технологии искусственного интеллекта помогут ученым в разработке лекарств от трудноизлечимых болезней, такое мнение в ходе федерального просветительского марафона «Знание. Первые» Общества «Знание» высказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это касается в том числе нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Искусственный интеллект способен повысить эффективность достижения исследовательского результата значимого. <...> Все мы эти с вами болезни знаем, и это одно из первых направлений, где этот новый инструмент должен себя проявить в полный рост, — убежден Фальков.

Ранее эксперт в области управления организациями Максим Недякин заявил, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект заменит кассиров, операторов кол-центров, банковских служащих и рядовых сотрудников. Он пояснил, что под ударом находятся в первую очередь специалисты, чья работа строго регламентирована и повторяется по инструкции.

Валерий Фальков
Минобрнауки
искусственный интеллект
болезни
ученые
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.