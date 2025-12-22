Новый год-2026
В Минобрнауки решили избавиться от 13% платных мест в вузах

Фальков: Минобрнауки планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минобрнауки России планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах, что составит 13% от их общего числа, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение коснется 40 направлений, по большей части в негосударственных вузах.

Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%, — сказал он.

По словам министра, сокращение затронет специальности «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Кроме того, «под нож» пойдут направления «Реклама» и «Связи с общественностью».

Ранее доктор экономических наук Александр Сафонов заявил, что целевое обучение в медицинских вузах не сможет полностью устранить нехватку кадров. Для решения проблемы, по его мнению, необходимо повышение окладов медработников в регионах.

