В Минобрнауки решили избавиться от 13% платных мест в вузах

Минобрнауки России планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах, что составит 13% от их общего числа, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сокращение коснется 40 направлений, по большей части в негосударственных вузах.

Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%, — сказал он.

По словам министра, сокращение затронет специальности «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция». Кроме того, «под нож» пойдут направления «Реклама» и «Связи с общественностью».

