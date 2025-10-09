Экономист высказался о целевом обучении в медицинских вузах Экономист Сафонов: целевое обучение в медвузах не устранит нехватку врачей

Целевое обучение в медицинских вузах не устранит нехватку кадров, поскольку часть студентов занимаются на платной основе, заявил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, которые приводит «Москва 24», для решения проблемы необходимо повышение окладов медработников в регионах.

Важно учитывать и другой момент. Часть студентов будет учиться на платной основе, поэтому решить проблему кадрового обеспечения только за счет этой меры не удастся, — предупредил Сафонов.

Экономист отметил, что специалист должен оправдать вложенные в него государственные средства. К примеру, год обучения студента-медика в Сеченовском университете обходится более чем в 1 млн рублей. За шесть лет сумма достигает примерно 7 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что введение штрафов для выпускников медицинских вузов и колледжей в случае отказа от обязательной отработки негативно отразится на их отношении к профессии. По его словам, соответствующая инициатива Минздрава оправдана только для обучающихся по целевому направлению.