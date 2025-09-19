Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 12:15

Назван топ-5 профессий, которые ИИ заменит к 2030 году

Эксперт по сервису Недякин: ИИ заменит кассиров и банковских служащих

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Искусственный интеллект заменит кассиров, операторов кол-центров, банковских служащих и рядовых сотрудников в ближайшие пять лет, считает эксперт в области управления организациями Максим Недякин. В беседе с Lenta.ru он пояснил, что под ударом находятся в первую очередь те профессионалы, работа которых строго регламентирована и повторяется по инструкции.

Там, где все предсказуемо, машина окажется эффективнее. Но у этой медали есть обратная сторона. Чем больше алгоритмы берут на себя, тем ярче проявляется сфера, где без человека не обойтись, — заявил он.

При этом он обратил внимание на то, что автоматические кассы в магазинах не вытеснили кассиров полностью — люди по-прежнему предпочитают живое общение. Не грозит замена медицинским сестрам и сиделкам, спасателям и пожарным, поварам, учителям и воспитателям, добавил он.

Ранее японская партия «Путь к возрождению» избрала искусственный интеллект своим новым лидером. Студент Коки Окумура, назвавший себя помощником нового лидера, пояснил, что ИИ будет определять политический курс движения, а также займется распределением финансов внутри партии.

