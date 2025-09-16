Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 19:41

Лидером партии в азиатской стране стал ИИ

В Японии лидером партии «Путь к возрождению» стал ИИ

Японская партия «Путь к возрождению» избрала искусственный интеллект своим новым лидером, сообщает The Japan Times. Студент Коки Окумура, назвавший себя помощником нового лидера, пояснил, что ИИ будет определять политический курс движения, а также займется распределением финансов внутри партии.

Новым лидером станет искусственный интеллект, — сказал Окумура.

Ранее в Албании был назначен «министр», созданный искусственным интеллектом, который будет отвечать за проведение государственных закупок, чтобы бороться с коррупцией. Премьер-министр Эди Рама заявил, что Diella (с албанского — «солнце») — первый член правительства, который не присутствует физически, а существует в цифровом виде.

Между тем начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков считает, что Россия нуждается в развитии суверенного искусственного интеллекта, который позволит укрепить национальную безопасность страны. По его словам, многие граждане задают ИИ вопросы на разные темы, и если нейросеть не будет отечественной, то ответы будет формировать кто-то другой.

