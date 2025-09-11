Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 19:47

Албания первой в мире назначила цифрового министра

Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

В Албании назначен «министр», созданный искусственным интеллектом, который будет отвечать за проведение государственных закупок, чтобы бороться с коррупцией, пишет Reuters. Премьер-министр Эди Рама заявил, что Diella (с албанского — «солнце») — первый член правительства, который не присутствует физически, а существует в цифровом виде.

Правительство не уточнило, будет ли за Diella вестись контроль со стороны человека, а также не прокомментировало риски возможного вмешательства или манипуляций с ИИ-ботом, — сказано в материале.

Diella изначально был запущен в начале этого года как виртуальный помощник с искусственным интеллектом на платформе e-Albania. Он помогает гражданам и бизнесу получать госдокументы, общается голосом и выдает справки с электронной печатью, снижая бюрократические задержки. Образ ИИ оформлен в традиционной албанской одежде.

Авторы материала отметили, что госзакупки в Албании давно стали источником коррупционных скандалов — страна на Балканах, которую эксперты называют центром отмывания денег от наркоторговли и торговли оружием, столкнулась с проникновением взяточничества во властные структуры. Этот имидж осложняет процесс вступления в Евросоюз, которого Рама надеется добиться к 2030 году.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что Россия нуждается в развитии суверенного искусственного интеллекта, который позволит укрепить национальную безопасность страны. По его словам, многие граждане задают ИИ вопросы на разные темы, и если нейросеть не будет отечественной, то ответы будет формировать кто-то другой.

искусственный интеллект
Албания
назначения
министры
