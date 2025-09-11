«Он нам нужен»: россиянам объяснили важность развития суверенного ИИ

Россия нуждается в развитии суверенного искусственного интеллекта, который позволит укрепить национальную безопасность страны, заявил начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в рамках XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, многие россияне задают ИИ вопросы на разные темы, и если нейросеть не будет отечественной, то ответы гражданам будет формировать кто-то другой.

Что касается суверенного ИИ — конечно, он нам нужен. Потому что ИИ будет отвечать на вопросы российских пользователей, и если это будет не наша система, то на вопросы россиян будет отвечать кто-то другой. Этот спор совершенно не новый, — подчеркнул спикер.

Он провел историческую параллель, напомнив о споре русского ученого Михаила Ломоносова с немецкими профессорами об этимологии русских слов во времена Екатерины II. По мнению Новикова, если бы не было Ломоносова, то россияне о происхождении многих русских слов знали бы с искажениями.

Поэтому нам нужны и Kandinsky, и GigaChat, и хорошо, что это у нас существует. Без цифрового суверенитета страна не будет в полной мере в безопасности, — резюмировал он.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что искусственный интеллект не сможет заменить инженеров и конструкторов в России в ближайшее время. По его словам, ИИ сегодня способен выполнять лишь отдельные операции, но для комплексных разработок необходим человеческий разум.