16 сентября 2025 в 18:55

Экс-посол подтвердил готовность дипломатов помогать семье пловца Свечникова

Экс-посол Ерхов: дипломаты России оказывают поддержку семье пловца Свечникова

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети

Российские дипломатические учреждения в Турции оказывают поддержку семье пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова, заявил завершивший свою миссию посол РФ Алексей Ерхов. Он выразил сочувствие родным спортсмена, передает ТАСС.

Глубоко сочувствую родным и близким пропавшего российского пловца. Как подтверждает наше генеральное консульство в Стамбуле, турецкие власти, с которыми наши сотрудники находятся в постоянном контакте, продолжают масштабные мероприятия по его поиску, в них участвуют моряки и авиация, — сказал дипломат.

Ерхов отметил, что не видел сообщений о нарушении правил организации заплыва, но подтвердил готовность дипломатических учреждений оказать семье необходимое логистическое содействие в рамках полномочий, регламентированных турецким законодательством.

Экс-посол подчеркнул, что заплыв через Босфор является серьезным спортивным соревнованием, требующим опыта и подготовки. Он выразил недоумение произошедшим, учитывая хорошую спортивную форму Свечникова.

Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025», проходившего в последних числах августа. Спортсмен вышел на старт одним из первых, но позже его перестали видеть среди участников. В заплыве на дистанцию 6,5 километра участвовали около 3 тысяч человек.

дипломаты
Россия
Турция
пловцы
